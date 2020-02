Die U15 Juniorinnen von Blau Weiß Mintard haben bei der Niederrheinmeisterschaf im Futsal den hervorragenden zweiten Platz erreicht und sich damit für die Westdeutsche Meisterschaft (29.2./01.3.) in Duisburg-Wedau qualifiziert.

Nach der Gruppenauslosung gab es erst mal lange Gesichter in den Mintarder Reihen zu sehen. Da eine Mannschaft, die den Mintarderinnen zugelost wurde, nicht antrat musste das Team mehr als 2 Stunden auf den ersten Einsatz warten.

In diesem Spiel traf man auf den GSV Moers, der für seine guten Mannschaften bei den Juniorinnen bekannt ist. Dementsprechend eng ging es in dieser Partie zu und am Ende trennten sich die Teams 1:1 Unentschieden.

Das zweite Gruppenspiel gegen den SV Glehn war eine deutliche Angelegenheit. An Ende des Spiels stand es 4:0 für Mintard, das somit als Gruppensieger in das Viertelfinale einzog. Hier wartete mit dem Hastener TV ein komplett unbekanntes Team. Nach spannenden 15 Minuten reichte ein Treffer um den knappsten aller Siege perfekt zu machen. Mit einem 1:0 Erfolg erreichte man das Halbfinale.

Hier wurde der TS Rahm deutlich mit 4:1 bezwungen und neben dem Finaleinzug wurde auch das Ticket für die Westdeutsche Meisterschaft gebucht.

Im Finale gegen SGS Essen war dann bei den Mädels die Luft raus. Mit 5:0 siegte Essen und wurde verdient Niederrheinmeister.

Es spielten:

Amelie Hausmann, Tara Resing, Mariella Lüder, Carolin Mai, Finja Baudisch, Feline Kalthoff, Greta Grüning, Philina Geppert, Alicia Schäfer, Paula Kuhlenkamp