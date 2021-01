Eine große Überraschung hatte Renate Lindemann in dieser Woche für Dorothee Tolba vorbereitet. Mit Blumen und einer Urkunde wurde die fünfjährige Mitgliedschaft im Mülheimer Veeh-Harfen Orchester begangen. Dorothee Tolba ist seit dem ersten Veeh-Harfen Kurs von Renate Lindemann in Mülheim dabei und auch ein Mitspieler im MVHO von der allerersten Probe an. Nach wie vor ist sie Feuer und Flamme für die Veeh-Harfe.

Das Erlernen dieses Instruments war ein Projekt nach ihrer Berufstätigkeit mit dem sie gleichzeitig etwas Gutes für Körper und Geist erreichen wollte. Flotte Motorik für die Finger, flotte Rhythmen für den Kopf und ein fröhliches Zusammensein in der Gruppe sind seit nunmehr fünf Jahren fester Bestandteil in Dorothee Tolbas Leben, ebenso wie Konzertauftritte und das ein oder andere Probenwochenende. Leider ruhen natürlich auch diese Freizeitvergnügen während des Lockdowns aber die Gruppe fiebert ungeduldig den gemeinsamen Proben entgegen. In der Zwischenzeit wurde auch schon Online Unterricht per Videokonferenz probiert, dies erwies sich allerdings als sehr schwierig.

Aber der musikalische Adventskalender, eingespielt von der Leiterin Renate Lindemann und ihrer Kollegin Heike Schneider, hat den Orchestermitgliedern die lange Wartezeit bis Weihnachten versüßt. Die lustige Truppe hält zusammen und versucht so die manchmal aufkommende Einsamkeit zu besiegen. Dazu werden in der Orchester WhatsApp Gruppe allerlei musikalische Stücke und manch lustiger Beitrag geteilt.