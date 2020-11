Der Kreisverband Mülheim im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und die Stadt Mülheim an der Ruhr führen alljährlich eine gemeinsame Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag durch. So war es auch für den 15. November 2020 geplant.

Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann die Veranstaltung diesmal nicht in ihrer üblichen Form stattfinden. „Wir bedauern sehr, dass es somit in diesem Jahr kein gemeinsames öffentliches Gedenken geben kann; jedoch hat der Schutz der Gesundheit aller Mitbürgerinnen und Mitbürger oberste Priorität.

Stille Kranzniederlegung

Um ein Zeichen der Erinnerung an die Menschen zu setzen, die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft wurden, wird am Volkstrauertag eine stille Kranzniederlegung am Mahnmal auf dem Alten Friedhof erfolgen“, so Oberbürgermeister Marc Buchholz und Bürgermeister Markus Püll in seiner Funktion als Vorsitzender des Kreisverbandes Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.