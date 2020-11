Der Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr - kurz KKRR lädt seine Mitglieder am 25. November 2020 zur Diskussion und Veranschiedung des Jahresprogramms 2021 in die Geschäftsstelle des Vereins in der Ruhrstraße 3 / Ecke Delle - am Innenstadtpark "Ruhranlage" ein.

Zur Eindämmung der Pandemie wird - wie bereits erfolgreich anlässlich der Mitgliederversammlung des Vereins am 18. November 2020 durchgeführt - wieder eine Video-Konferenz-Plattform eingesetzt. Die Anmeldedaten sind via EMail unter Kulturmuseum-Muelheim@Kunststadt-MH.de erhältlich.

Die Rufnummer des im Jahr 2012 gegründeten Mülheimer Vereins lautet 0208 46949-567.

Das Jahresthema wurde zum BEUYS-Jubiläumsjahr 2021 mit dem Titel "MÜLHEIM KOMMT! WO IST BEUYS?" festgelegt - die Veranstaltungen im Jahresverlauf werden auf der o.g. virtuellen Versammlung besprochen.