Keine Einschränkungen bei REWE in Styrum

Wo einst die Gründerzeit-Villa stand, wird der neue REWE-Markt an der Heidestraße entstehen. Der Abriss der Villa war in nur zwei Wochen erledigt. Jetzt werden das einstige Lager und die ehemalige Postfiliale verschwinden.

Die Baustelle hat bislang keine Parkplätze gekostet, so REWE-Filialleiter Patrick Geisler: „Einschränkungen versuchen wir so gering wie möglich zu halten.“ In der gesamten Abriss- und Bauphase wird es keine Filial-Schließung geben. Eingekauft werden kann im REWE-Markt wie gewohnt und in vollem Umfang. Die beginnenden Abrissarbeiten hatten bei der Kundschaft zu Unsicherheiten geführt. Auch die Parkplätze werden während der gesamten Bauphase erst einmal ohne größere Einschränkungen genutzt werden können – so der Plan.

Wo einst die Postfiliale stand, wird in Kürze ein Container für die Baustellen-Planung errichtet. Zusätzlich geplant ist das Aufstellen einer Baustellen-Tafel, die darüber informiert, wie der neue REWE-Markt an der Heidestraße aussehen wird.