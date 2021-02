60 erwartungsvolle Pflegende und Ärzte aus dem St. Marien-Hospital erhalten morgen ihre langersehnte, erste Covid-Impfung. Sie arbeiten in Bereichen mit Kontakt zu Corona-Patienten: auf der Intensivstation, der Notaufnahme sowie in den Infektionsbereichen. Deshalb zählen sie zur Kategorie 1.

Vor genau zwei Wochen war der erste Teil ihrer Kolleginnen und Kollegen geimpft worden. Die Hoffnung war groß, trotzdem mussten sie nach dem NRW-Impfstopp Geduld beweisen. Nun geht es endlich weiter. Die „Impfstraße“ steht und wird – wie schon am 19. Januar – vom eingespielten Team betreut: Das Ärzte-Duo Dr. Brigitte Schreurs und Dr. Constantin Mayer injiziert den Kolleginnen und Kollegen den Impfstoff aus dem Hause Biontech-Pfizer, danach geht es in den Beobachtungraum bevor weitergearbeitet werden kann. Wenn alles gut läuft, kann das SMH 204 Mitarbeitende der Kategorie 1 als geimpft melden.