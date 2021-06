Am 01.06.2021 haben drei unbekannte Männer sich in Oberhausen als Dachdecker ausgegeben und von einem Senior mehrere tausend Euro erhalten.

Am Dienstag, den 01.06.2021 gegen 12:00 Uhr klingelten die Männer an mehreren Häusern im Bereich Krumme Straße in Oberhausen Holten. Die Männer waren mit einem weißen Kastenwagen unterwegs und behaupteten Dachdecker zu sein. Gegen Mittag klingelten sie an der Tür des Seniors. Sie gaben vor, das Dach reparieren zu müssen. Anschließend forderten sie eine extrem hohe Summe als Lohn. Der Senior schöpfte zunächst keinen Verdacht und zahlte die Männer aus. Diese hinterließen eine Art Auftragsbestätigung und eine angebliche Garantieurkunde ohne die entsprechend notwendigen Daten eines Ansprechpartners.

1. Mann, deutsch, männlich, zwischen 45-50 Jahre alt, kurze Haare, fast Glatze, ca. 170 cm groß, schwer, schwarzes Polo Hemd mit einem weißen Aufdruck (Handwerkerlogo), schwarze Handwerkerhose

2. Mann, türkisch, männlich, ca. 20 Jahre alt, lockige Haare, Schnäuzer, ca. 175 cm groß, schwarzes Polo Hemd mit einem weißen Aufdruck (Handwerkerlogo), schwarze Handwerkerhose, ganzer linker Arm tätowiert

3. Mann, gleich gekleidet, keine weiteren Angaben