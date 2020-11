Gerade in diesen Wochen und Monaten werden die Einbrecherbanden auch im Schutz der Dunkelheit wieder sehr aktiv. In der vergangenen Woche wurden uns insgesamt elf Wohnungseinbrüche gemeldet, von denen drei an gut gesicherten Fenstern und Türen oder wachsamen Nachbarn gescheitert waren.

Neben den Tageswohnungseinbrechern, die in den Vormittagsstunden und am frühen Nachmittag und im Schutz der Anonymität von Mehrfamilienhäusern nach günstigen Gelegenheiten suchen, bei den Nachbarn klingeln und auf unkontrollierten Einlass hoffen, damit sie dann ungestört die Wohnungstüren aufbrechen können, stehen jetzt auch wieder Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften auf „dem Speiseplan“ der Kriminellen.

Durch dicht bewachsene Gärten schleichen sie sich auf Terrassen und brechen Türen und Fenster auf.

Zahlreiche Warnungen vor Wohnungseinbrechern bieten Polizisten jahrein, jahraus allein unter dem Hashtag Wohnungseinbruchsradar den Oberhausener Lokalmedien an und platzieren sie in den sozialen Netzwerken. Dazu kommen zahlreiche weitere Meldungen zu aktuellen Entwicklungen und die immer damit verbundene Aufforderung, verdächtige Wahrnehmungen schnell per Notruf 110 der Polizei zu melden.

Auch wenn die Gesamtzahl aller Wohnungseinbrüche weiter sinken sollte, wird aller Voraussicht nach im Durchschnitt mehr als eine Wohnung / ein Haus Tag für Tag aufgebrochen. Das bedeutet, dass sich jeden Tag eine Oberhausener Familie neben den materiellen Verlusten auch mit den psychischen Nachwirkungen eines Eindringens in ihre Privatsphäre auseinandersetzen werden muss.

Damit sind wir nicht zufrieden, das werden wir nicht akzeptieren.

Rufen Sie SOFORT per Notruf 110 Hilfe, wenn Sie Verdächtiges in Ihrer Nachbarschaft wahrnehmen!

Unsere Streifenwagenbesatzungen kommen schnell und klären das!

Wir stellen nach Ihrem Anruf lieber fest, dass alles seine Ordnung hat, als dass wir nicht informiert werden und dadurch Kriminelle ungestraft davonkommen!