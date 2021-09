Am 20.09.2021 gegen 17.00 Uhr ist der Fahrer eines Elektrorollers (Elektrokleinstfahrzeug) bei einem Verkehrsunfall auf der Lindermannstraße in Oberhausen verletzt worden.

Ein Autofahrer (27) hatte sein Fahrzeug zur Hälfte auf dem Bürgersteig der Lindermannstraße in Richtung Ohrenfeld geparkt. Ein Elektrorollerfahrer (44) fuhr mit seinem E-Scooter an der Fahrerseite des geparkten Autos vorbei.

Der Fahrer sah nach eigenen Angaben in den Seitenspiegel und öffnete anschließend die Fahrertür. In diesem Moment prallte der Rollerfahrer gegen die Autotür und verletzte sich dabei am Kopf. Nachdem Zeugen Erste Hilfe geleistet haben und die Rettungskräfte informierten, wurde der Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei empfiehlt wie auch auf Fahrrädern auch bei Elektrokleinstfahrzeugen einen Helm zu tragen.

Durch die extrem kleinen Räder, die lautlose Fortbewegung und die verhältnismäßig hohe Geschwindigkeit für dieses Fahrzeug, birgt das Fahren eine erhöhtes Risiko. Stürze kommen wie bei E-Bikes, Skateboards, Mofa und normalen Fahrrädern vor. Das ist kein alleiniges E-Scooter Problem.

Also empfiehlt sich auch hier ein entsprechender Körperschutz. Bei einem Sturz werden Verletzungen gemindert oder sogar vermieden.

Schützen Sie sich und fahren Sie bitte vorsichtig.