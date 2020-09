Das schöne Wetter animiert zum Radfahren. Dabei kommt es immer wieder zu Verkehrsunfällen. Im unteren Bereich finden Sie Tipps zum Sicheren Fahren.

Radfahrer und Radfahrerin kollidieren auf dem Radweg

Am 13.09.2020 gegen 20:00 Uhr kollidierten zwei Radfahrer in Oberhausen Alstaden auf dem Radweg am Ruhrufer. Beide haben sich dabei leicht verletzt.

Ein Mann (45) fuhr rechtsseitig auf dem Fahrradweg und wurde von einer Radfahrerin (60) links überholt. Er bemerkte das nicht und scherte nach links aus. Dabei kam es zur Kollision.

Fahrradfahrer stürzt auf engem Radweg in Oberhausen Alstaden

Am 12.09.2020 gegen 17:00 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer und einer Radfahrerin gekommen. Dabei ist der Radfahrer leicht verletzt worden.

Ein Mann (58) fuhr mit seinem Fahrrad auf dem rechten Fahrradweg der Bebelstraße in Richtung Alstadener Straße. An einer engen Stelle kam ihm eine Radfahrerin (50) entgegen. Er musste stark abbremsen und stürzte. Der Mann verletzte sich dabei, das Rad wurde stark beschädigt.



Radfahrer stürzt in Oberhausen Osterfeld

Am 11.09.2020 gegen 10:00 Uhr fuhr ein Radfahrer (51) mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Bottroper Straße. Ein Autofahrer (68) fuhr ebenfalls auf der Bottroper Straße. Er wollte in die Vikariestraße abbiegen und dabei den Radweg überqueren.

Als der Radfahrer bemerkte, dass der Pkw sich näherte, bremste er stark ab. Er stürzte über den Fahrradlenker und verletzte sich dabei leicht.

Tipps für Sicheres Radfahren

Radfahrer sollten dabei immer eine Helm tragen. Das Rades sollte regelmäßig auf Funktionsfähigkeit überprüft werden, insbesondere Bremsen, Reifen, Lenkung, Licht und Schaltung.

Bestimmte Grundtechniken, wie die vorausschauende Blickführung und das Beherrschen von Manövern wie Vollbremsung oder schnelle Kurvenfahrten auf verschiedenen Untergründen sollten geübt werden.

Gepäck am Rad kann das Fahrverhalten entscheidend verändern, auch das will geübt sein.

Wer unsicher fühlt, kann an einem Fahrtechnik-Training teilnehmen (Angebote gibt es bei Fahrradclubs).

Ein Radfahrer ist ein Verkehrsteilnehmer, wie Autofahrer oder Motorradfahrer. Mit gleichen Rechten und gleichen Pflichten. Die Straßenverkehrsordnung (StVO) gilt auch für Radfahrer, insbesondere die Regeln für Vorfahrt – Straßenbenutzung durch Fahrzeuge/Rechtsfahrgebot – Verkehrszeichen und Signale – Abbiegen, Wenden und Einordnen in den fließenden Verkehr – Verhalten an Fußgängerüberwegen und Haltestellen. Also halten Sie immer die Verkehrsregeln ein!

Fahren Sie bitte vorsichtig!