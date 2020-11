"Oberhausener Seniorinnen oder Senioren wurden in den vergangenen Tagen zu unterschiedlichen Tageszeiten von unbekannten Frauen und Männern angerufen, die sich als Polizeibeamte ausgaben", warnt Kriminalhauptkommissar Ralf Simon.

"In den Gesprächen wurde den Geschädigten mitgeteilt, dass ihr Sohn oder ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person getötet worden sei.Oftmals solle es sich dabei um eine junge Mutter gehandelt haben, die mehrere Kinder hinterlassen habe.

Aufgrund des Unfalls sei zu befürchten, dass nun die Tochter oder der Sohn in Untersuchungshaft müsse und dies nur durch eine Kaution (in einem Fall 85.000 €) abgewendet werden könne.In einem Fall konnte im Hintergrund auch eine bitterlich weinende Frau vernommen werden, die mir schwacher kaum zu verstehender Stimme die Geschädigten anflehte sie vor der Haft zu bewahren."

Senioren in Oberhausen gut informiert

Ralf Simon, der das Oberhausener Betrugskommissariat leitet, ist aber zuversichtlich: "Glücklicherweise haben unsere gut informierten und cleveren Seniorinnen und Senioren die Telefonbetrüger in allen uns bekannten Fällen abblitzen lassen, weil sie diese skrupellose Masche durchschaut hatten. In einem Fall war ein Senior bereits auf dem Weg zur Bank, ist dann aber doch zunächst zur Polizei gefahren."

Die Telefonbetrügermafia geht in den meist im Ausland stationierten Callcentern ganz systematisch vor. Die Kriminellen suchen in Telefonbüchern ganz gezielt nach alten und altmodisch klingenden Vornamen. Sie wissen, dass die "ältere Generation" grundsätzlich immer sehr freundlich und hilfsbereit ist. Das wollen sie ausnutzen und versuchen in den Telefonaten das Vertrauen der Senioren zu erlangen und so im Gesprächsverlauf an persönliche Informationen zu gelangen, mit denen sie den älteren Herrschaften dann finanziellen Schaden zufügen wollen.

Appell an Kinder und Enkel

Hauptkommissar Simon appelliert an die Kinder und Enkel, ihre Eltern und Großeltern über die dreisten Betrugsversuche zu informieren. "Unsere Senioren sind durch auch die Aufklärungsarbeit der Oberhausener SeniorenSicherheitsBerater und durch die ständigen Warnhinweise in den lokalen und sozialen Medien schon sehr gut informiert. Trotzdem finden Telefonbetrüger leider immer noch Opfer", sagte Simon und rät dringend:

Wenn Polizisten am Telefon nach Geld oder Wertsachen fragt: SOFORT auflegen!

Lassen Sie sich nicht ausfragen! Die echte Polizei fragt NIE nach Kontostand, Bank-/Kreditkartendaten, Passwörtern und PIN

Fordert man Sie auf, im laufenden Gespräch 110 zu wählen oder sich von dem Anrufer mit 110 verbinden zu lassen: Legen Sie SOFORT auf! Warten Sie UNBEDINGT das Freizeichen ab, wählen Sie dann 110 selbst!

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung!

Übergeben Sie NIEMALS Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

Sind Sie Opfer geworden? SOFORT die Polizei informieren!

Sie können das Gespräch aber auch sofort beenden und die Polizei unter den bekannten Telefonnummern oder per Notruf 110 informieren. Dann können wir die Mitmenschen schnell warnen.