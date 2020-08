Das Wort "Fuck", "rammelnde Hasen" und andere Schmierereien verschandeln eine Kirche in Oberhausen.

Immer wieder sieht man im Stadtbild (und das natürlich nicht nur in Oberhausen) angesprühte private und öffentliche Gebäude und Flächen. Das ist natürlich schon unter aller Kanone, aber eine Kirche mit solchen Graffitis zu verunstalteten, ist noch mal eine Spur heftiger und hemmungsloser. Was denken sich solche Idioten dabei?

Haben die Täter Spaß am Zerstören, wollen sie sich profilieren, sind sie perspektivlos? Ganz egal. Für so eine Tat gibt es keine Entschuldigung.

Gibt es überhaupt sinnvolle Möglichkeiten solche nächtlichen Sprayer abzuschrecken? Ernsthaft, ich glaube nicht, dass Bewegungsmelder oder eine helle Beleuchtung im Außenbereich solche Täter abhalten.

Auch ein Wachdienst ist nicht die ganze Nacht vor Ort und hat alles im Blick. Wer soll den außerdem noch bezahlen?

Ist eine Videoüberwachung eine sinnvolle Alternative die Straftäter zu überführen?

Wahrscheinlich gibt es da ganz strenge Regeln und Gesetze um dies überhaupt zu nutzen.

Zumal eine Videoüberwachung den Schaden nicht verhindert, sondern bestenfalls dokumentiert. Und das die Kirchenwand am nächsten Tag beschmiert ist, sieht man dann selbst vor Ort. Das muss man sich nicht auf dem Video ansehen. Die Täter werden sich eh vermummen und gucken, dass man ihr Gesicht nicht erkennt. Es wird kein Sprayer einen Zettel in die Kamera halten, wo sein Name und seine Adresse drauf stehen.

Was kommt als nächstes? Graffiti im Kirchenraum? Zerstörung von Heiligen Statuen?

All sowas gibt es leider auch schon in Deutschland. Man liest von eingeworfenen Kirchenfenstern, Brandstiftung, Müll, Zigarettenkippen und sogar Urin im Weihwasserbecken.

Kann man Pfarrkirchen unter der Woche in Zukunft überhaupt noch öffnen? Es wäre schade, wenn dies nicht mehr möglich wäre bzw. nur noch mit Schadensmeldungen hinterher.

Um noch mal auf die Kirche in Oberhausen zurück zu kommen: Ich stelle es mir schlimm vor, wenn man geheiratet hat und aus der Kirche tritt, um davor ein feierliches Foto zu machen und auf solche Schmierereien guckt. Die möchte keiner auf seinem Hochzeitsfoto haben.

Angriffe auf Gotteshäuser sind nicht nur Sachbeschädigung, sondern Straftaten!!!!

"Gott sieht alles." - Dieser Satz hat uns als Kinder davon abgehalten, den ein oder anderen Blödsinn zu machen. Aber er hält die Menschen bestimmt nicht davon ab, Straftaten zu begehen.

Ich habe wenig Hoffnung, dass der oder die Täter gefasst werden.