Ein Mann (42) hat heute Nacht, am 17.01.2022, gegen 01:00 Uhr seinen Bruder (39) mit einem Messer im Treppenhaus eines Hauses an der Nohlstraße in Oberhausen Stadtmitte bedroht. Im Verlauf ist es zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte gekommen.

Der augenscheinlich alkoholisierte Mann stritt zunächst mit seinem Bruder und beleidigte diesen schwer. Im weiteren Verlauf drohte er dann seinem Bruder mit einem Messer. Eine herbeigerufene Polizeistreife musste den Mann schließlich festnehmen und fixieren. Zu Verhinderung von Straftaten wurde er dann in Gewahrsam genommen. Er zeigte sich durchgängig extrem aggressiv und versuchte die Polizeibeamten anzuspucken. Im Polizeigewahrsam trat er nach den Beamten und versuchte diese mit einem Kopfstoß zu treffen.

Eine Blutprobe wurde entnommen, das Messer sichergestellt. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten einen nach dem Waffengesetz verbotenen Teleskopschlagstock, dieser wurde ebenfalls sichergestellt. Anzeigen wurden erstattet, die Ermittlungen gehen weiter.