In der gemeinsamen Anlaufstelle von Polizei und KOD, auf der Marktstraße 47-49, bieten ab sofort auch die Polizeiexperten der Oberhausener Kriminalprävention die gesamte Palette polizeilicher Beratung an. Das kostenfreie Angebot der technischen Prävention zur Sicherung der eigenen 4-Wände gilt selbstverständlich auch in den neuen Räumen uneingeschränkt weiter und wurde dort um die integrierte Ausstellung ,Sicherheit erleben' erweitert.

Auch wenn die Einbrecherbanden in den vergangenen Monaten einen großen Bogen um unsere Stadt gemacht haben, konzentrieren sich jetzt wieder auf Einfamilien- und Reihenhäuser. Dabei suchen sie verstärkt den verdeckten Zugang über die rückwärtigen Grundstücke und Gärten. Dann machen sie sich an Terrassentüren oder -fenstern zu schaffen, hebeln sie auf und durchwühlen die Räume nach Wertsachen.

In der vergangenen Woche scheiterte in Oberhausen drei von insgesamt sechs angezeigten Wohnungseinbrüche an gut gesicherten Fenstern und Türen oder wachsamen Nachbarn.

Wachsame Nachbarn und Anwohner sind neben technisch gut gesicherten Wohnungen und Häusern noch immer der wirksamste Schutz vor Kriminellen, wenn sie bei JEDER verdächtigen Wahrnehmung SOFORT die Polizei per Notruf 110 informieren!

Zur Bekämpfung der Einbrecherbanden brauchen die täglich in den Stadtteilen patrouillierenden Polizisten unbedingt die Augen und Ohren aller Anwohnerinnen und Anwohner.

Entdecken Sie Verdächtige in Ihrem Viertel, dann sprechen Sie sie nicht an!

Rufen Sie schnell über Notruf-110 Unterstützung!

Beobachten Sie weiter und informieren unsere Kollegen weiter über Telefon!

Wir kommen sofort und klären das - VERSPROCHEN