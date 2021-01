Normalerweise informieren wir freitags über die angezeigten Wohnungseinbrüche der vergangenen Woche. Die pandemiebedingt eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten haben seit Jahresbeginn auch mit dazu beigetragen, dass bisher in Oberhausen ungewöhnlich wenige Wohnungseinbrüche angezeigt worden sind.

In den vergangenen zwei Wochen scheiterten in Oberhausen zwei der insgesamt drei angezeigten Wohnungseinbrüche an gut gesicherten Fenstern und Türen oder wachsamen Nachbarn.

Technisch gut gesicherte Häuser sowie wachsame Nachbarn sind aber nach wie vor wichtigste Bausteine im erfolgreichen Kampf gegen Wohnungseinbrecher.

sichern Sie Ihre 4-Wände und

lassen Sie keine Fremden in das Treppenhaus

Unsere Streifenwagen und Zivilfahnder sind rund um die Uhr in Ihrer Nachbarschaft unterwegs und brauchen Ihre Augen und Ohren.

Bitte unterstützen Sie unseren täglichen Kampf gegen Kriminelle und informieren uns bei ALLEN verdächtigen Wahrnehmungen in Ihrer Nachbarschaft sofort per Notruf 110.

Wir kommen dann sofort und klären das - VERSPROCHEN!