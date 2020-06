Lichtspielhäuser haben geöffnet oder bereiten sich darauf vor Ende Mai ist bereits beschlossen worden, dass auch Kinos wieder öffnen dürfen. Selbstverständlich unter Einhaltung der Hygiene-Konzepte und der Abstandsregelungen.

Das Walzenlagerkino an der Hansastraße 20 hat für sich beschlossen, mit dem Publikumsverkehr noch ein wenig zu warten. Dieses "Mini-Kino" wird erst am Donnerstag, 6. August, den Neustart wagen. "Jenseits des Sichtbaren - Hilma af Klint" heißt der Streifen, mit dem die Wiedereröffnung beginnen soll. Weitere Vorstellungen sind für Montag, 10., Dienstag, 11., Freitag, 14., und Montag, 17. August geplant. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.

Des Weiteren wird am Donnerstag, 6., Freitag, 7., Sonntag, 9., Montag, 10., und Dienstag, 11. August, Roman Polanskis Streifen "Intrige" gezeigt. Beginn des Films ist jeweils um 20.30 Uhr. Weitere Filmangebote sind im Internet unter www.walzenlagerkino-ob.de zu finden.

Wie Kinobetreiber Jörg Kluge mitteilt, dürfen allerdings zurzeit nur 13 Zuschauer pro Vorführung in den Saal. Deshalb empfiehlt der Cineast vorab per E-Mail an info@walzenlagerkino-ob.de Platzreservierungen vorzunehmen. Es wird darum gebeten, darin den Namen, die Anzahl der unter einer Adresse lebenden Zuschauer und eine Telefonnummer anzugeben. Auch wäre es sinnvoll, einen Ausweichtermin mit anzugeben.

Start mit Wunschfilmen der Fans

Der Lichtburg Filmpalast an der Elsässer Straße hat bereits seit vorgestern wieder geöffnet. Los geht es mit Wunschfilmen der treuen Kinofans. Während der Schließung konnten die Facebook- und Instagram Follower entscheiden, welche Filme sie gerne wieder an dem Ort entdecken wollen, der geschaffen ist für ihre Lieblinge, dem Kulturort Kino. Petra Rockenfeller, Kinobetreiberin der Lichtburg: "Wir haben täglich über viele Kanäle eine unglaubliche Kinosehnsucht vermittelt bekommen, die uns auch motiviert, dass wir aus dieser Krise wieder rauskommen und weiter Oberhausen ein vielfältiges Filmprogramm bieten können." Heute, 20. Juni, und morgen, 21. Juni, laufen die Filme "25 km/h", "Parasite" oder "Lassie". Und wer nur mal kurz zurück ins Kino will, der kann am Wochenende stündlich gratis tolle Kurzfilme entdecken!

Auf der Homepage des Kinos unter www.lichtburg-ob.de sind die Hinweise zu Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen nachzulesen. Ebenso, wie Tickets online erhältlich sind und wie es sich mit dem Formular zur Kontaktnachverfolgung verhält. Auch zum Filmangebot gibt's nähere Infos unter www.lichtburg-ob.de. (kd)