Mit der neuen Fotoausstellung „Zu Land, zu Wasser und in der Luft – Mobilität bei der GHH“ präsentiert das LVR-Industriemuseum St. Antony-Hütte einen besonderen Ausschnitt aus dem historischen Bildarchiv der Gutehoffnungshütte (GHH). Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die mobile Vergangenheit eines der einst größten Industrie- und Montankonzerne.

Eine Vielzahl von Fahrzeugen und Fortbewegungsmitteln setzte die Betriebe und Anlagen der GHH in Gang: Rohstoffe mussten transportiert werden, fertige Produkte wurden an ihren Bestimmungsort gebracht und auch die Beschäftigten bewegten sich jeden Tag an ihren Arbeitsplatz. Gleichzeitig entwickelte sich die GHH zu einem bedeutenden Unternehmen des Fahrzeugbaus.

44 historische Fotografien aus der Zeit des Deutschen Kaiserreichs um 1900 bis zur Nachkriegszeit 1950 geben nun einen Einblick in die Mobilität zu Land, zu Wasser und in der Luft bei der GHH.

Neben Schiffen, Lokomotiven und Fahrzeugen zeigen die Fotoaufnahmen außerdem historische Besonderheiten der Mobilitätsgeschichte. Mit der Wuppertaler Schwebebahn und dem Schienenzeppelin stellen sie einzigartige Experimente in der Überwindung bestehender Grenzen dar. Unübersehbar sind die internationalen Verflechtungen, etwas nach Brasilien oder China, und die Tatsache, dass die GHH mit dem Bau von U-Booten und Marinetankern für die militärische Rüstung arbeitete. Gleichzeitig spiegeln sich in den Aufnahmen aber auch vergangene Alltagswelten und das Lebensgefühl einer anderen Zeit. Sie zeigen die Menschen, die diese oft beeindruckenden Fahrzeuge bewegten oder von ihnen bewegt wurden: die Lokomotivführer, die Arbeiter auf der Werft, die Gäste beim Stapellauf eines neuen Transportschiffs oder die Familien, die den Heißluftballon beim Flugtag in Holten bestaunen. 

Infos zur Ausstellung

Die Ausstellung ist bis zum 4. Juni 2023 im LVR-Industriemuseum St. Antony-Hütte, Antoniestraße 32-34 zu sehen.

Öffnungszeiten: dienstags bis freitags, 10 bis 17 Uhr, samstags und sonntags 11 bis 18 Uhr. Besucherinformationen gibt's bei kulturinfo rheinland unter Tel.: 02234/9921-555, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 15 Uhr oder per E-Mail an info@kulturinfo-rheinland.de Infos zur Ausstellung