Prunksitzung der KG Weiss Grün HOAG in der Oberhausener Luise-Albertz-Halle

Als eine der letzten Karnevalsgesellschaften feierte die KG Weiss Grün Hoag am Samstagabend in der vollbesetzten Luise-Alberts-Halle ihre Prunksitzung. Jetzt geht es aus den Hallen hinaus auf die Straßen. Die Ehrengarde der Stadt Oberhausen eröffnete bereits am Vormittag, mit dem traditionellen Biwak vor dem Technischen Rathaus in Sterkrade, den Straßenkarneval.