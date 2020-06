Regierungspräsidentin Birgitta Rademacher zur Stippvisite in Oberhausen Holten

Die Düsseldorfer Regierungspräsidentin Birgitta Rademacher weilte am Montag zu einem Kurzbesuch in Oberhausen. Willkommener Anlass war der Förderbescheid zur Sanierung und Modernisierung der Sportanlage Holten an der Emscherbrücke. Die stark sanierungsbedürftige Spotstätte kann jetzt mit rund 2,3 Millionen Euro für eine Erneuerung rechnen.