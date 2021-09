Der Mensch ist Thema der plastischen Arbeiten von Roger Löcherbach. Er schlägt seine Figuren immer aus einem Stamm und verwendet verschiedenen heimischen Holzarten. Hierbei hat das Material Holz als organisches, lebendiges Material für Löcherbach eine enge Beziehung zum Mensch. Aus den zuerst mit der Kettensäge und später mit feinerem Werkzeug bearbeiteten Stämmen entstehen ausdrucksstarke Figuren. Jede mit einer eigenen Aura. Mal in Bewegung, Anspannung aber auch Ruhe, in Kampf, Liebe oder auch Alleinsein. Peter Kerschgens wird zur Eröffnung am 12.9.2021 um 17 Uhr in die Ausstellung einführen.

Ausstellung vom 12.9. bis 24.10.2021; Öffnungszeiten: Mi. und Fr. 17 bis 19.30 Uhr und So. 16 bis 19 Uhr; Elsässer Str. 21, 46045 Oberhausen