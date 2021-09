Die 7. Schiffsparade KulturKanal mit dem 3. KanalErwachen fand dieses Jahr nicht am letzten Sonntag im April statt, sondern gestern am 26. September.

hochgeladen von Nina Benninghoff

Die Schiffsparade ist mit ihren motorisierten und nichtmotorisierten Wasserfahrzeugen zwischen dem Nordsternpark Gelsenkirchen und dem Kaisergarten Oberhausen unterwegs, während etliche Schaulustige an den Ufern und Uferwegen stehen und den ganzen Booten und Schiffen zu winken.

Wir haben gestern, neben vielen anderen Menchen, am Rhein-Herne-Kanal an der Anlegestelle Kaisergarten auf die Parade gewartet:

Fotografen, die ihre Ausrüstung aufgebaut und sehnsüchtig auf die Schiffe gewartet haben. Familien, die am Kanal gepicknickt und sich auf die Schiffe gefreut haben. Paare, die auf ihren mitgebrachten Campingstühlen mit einem kühlen Bierchen in der Hand das Wetter bis zum Eintreffen der Schiffe genossen haben. Und natürlich viele Interessierte und Schaulustige, die die Handys schon gezückt hatten.

Gegen 16 Uhr sollte die Parade eintreffen, dann kam aber die Info, dass die Schiffe nicht pünktlich aus Gelsenkirchen los fahren konnten und erst ca. 17:45 Uhr am Kaisergarten sein würden.

Wie wir später erfuhren, hatte dies einen traurigen Grund. In Gelsenkirchen, wo die Parade eigentlich um 14 Uhr starten sollte, wurde eine Frauenleiche im Wasser entdeckt. Durch den Einsatz der Polizei- und Feuerwehrkräfte verzögerte sich natürlich der Start der Schiffe und konnte erst nach dem Einsatz der Rettungskräfte beginnen.

Hier ein kleiner fotografischer Ausschnitt von gestern:

