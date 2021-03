Wer hat Lust mit zu machen?

Eine Aktion zum Tag der Druckkunst findet auch dieses Jahr in der Galerie KiR der Kunstinitiative Ruhr e.V. statt.

Wegen den bekannten Umständen etwas anders aber gar nicht ?!? Nee das kommt nicht in Frage. Also haben sich Marayle Küpper und Wilfried Weiß etwas überlegt.

Am Mittwoch den 10.3. zwischen 15 und 19 Uhr könnt Ihr gegen einen Unkostenbeitrag von 5€ Druckplatten und Radiernadel kontaktlos abholen zu Hause ein Werk erstellenund für Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr einen Termin festmachen, an dem die Platte dann gedruckt wird. Wir sind wieder sehr auf Eure Werke gespannt, die anschließend vom 15.3. bis 26.3. im Schaufenster und der Vitrine ausgestellt werden.

Also kommt vorbei. Wo: Elsässerstr. 21, 46045 Oberhausen