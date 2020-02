Rosenmontag ist vorbei. Der Rosenmontagszug in Düsseldorf ist schon wieder Geschichte.

Die aktuellen Zeichnungen der Session 2020 sind nun in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen zu sehen und ergänzen die dortige Ausstellung "Jacques Tilly – Politik und Provokation – Karikaturen XXL".

Jaques Tilly, Schöpfer der Karnevalswagen, hat bereits zwölf seiner Motto-Wagen des Düsseldorfer Rosenmontagszugs 2020 vernichtet. Ein dreizehnter, der Brexit-Wagen, wird nach Schottland verschenkt. Aber die jeweils zugrundeliegenden Zeichnungen sind weder verschenkt noch vernichtet. Sie wurden aus Tillys Atelier nach Oberhausen gebracht. In einer eigenen großen Vitrine können sie jetzt in der Ausstellung "Jacques Tilly – Politik und Provokation – Karikaturen XXL" angeschaut werden. So ergänzen sie die Ausstellung topaktuell!

Vertreten sind Themen wie Umweltschutz und Internetkriminalität, Corona-Virus und Papst-Konflikte, Rechtsextremismus, Brexit, deutsche Innen- und amerikanische Außenpolitik.

Für Besucher/innen, die die Ausstellung bereits gesehen haben, lohnt sich also ein Wiederkommen

Für alle anderen lohnt sich der Besuch sowieso!

Diese Information erhielt aus der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen, die ich gerne weitergebe:

Bericht über die Ausstellung "Karnevalswagenbauer Jacques Tilly in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen"

Die Ausstellung läuft bis zum 14. Juni 2020

Der Eintritt ist frei

Ludwiggalerie Schloss Oberhausen

Konrad-Adenauer-Allee 46

46042 Oberhausen

www.ludwiggalerie.de