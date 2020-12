Die "Variation in acht" der Künstlerin Stefanie Bornemann ist täglich zwischen 17 und 23 Uhr auf dem Hof im Zentrum Altenberg zu sehen.

"Variation in acht" - das sind beklebte Fenster mit unterschiedlich intensiven Farbtönen. Es gibt gelb, grün, gebrochenes weiß, zwei Rottöne und drei Blautöne.

Jede Farbe ist über acht Mal dreißig Glasscheiben gleich oft vertreten.

Das Leuchten beginnt per Zeitschaltuhr täglich automatisch. Interessierte Besucher müssen sich an die üblichen Corona-Abstände halten und eine Nase-Mund-Maske tragen.

Die illuminierten Farbreihen in den acht Fenstern laden zu einem Besuch ein. Die bunten Farben in den Scheiben und auf dem Boden verleihen der Dunkelheit ein frisches Leuchten.

Mich haben die Fenster (auch wenn sie nicht quadratisch sind) ein wenig an den Rubik Zauberwürfel erinnert.

Der Besuch lohnt sich mit der ganzen Familie. Während man das bunte Leuchten genießt, kann man zeitgleich etwas "Outdoor Schooling" betreiben. Wie viele Glasscheiben gibt es pro Fenster? Wie viele sind es insgesamt bei acht Fenstern? Und prüft mal nach, ob die sechs mal fünf Scheiben wirklich alle unterteilt sind in

vier und zwei, eins und fünf, drei und drei, zwei und vier und fünf und eins Scheiben pro Farbe.

Wem das jetzt zu kompliziert ist, der kann es vielleicht anhand meiner Fotos herausfinden oder live vor Ort recherchieren.

Als ich mir dieses farbenfrohe Kunstwerk angesehen habe, gab es keine weiteren Kunstbegeisterten, die sich dafür interessiert haben.

Dennoch hatte ich bei der Betrachtung von "Variation in acht" das Gefühl von "Gib Acht": Menschen, die sich im Dunkeln im Hintergrund ohne Mundschutz aufgehalten und genau beobachtet haben, was man tut. Teure Autos, die mit überhöhtem Tempo auf den Hof gesaust kommen, eine Runde drehen und mit viel Speed wieder verschwinden.

Und Schandflecke in Form von Müll direkt auf dem Boden unter den Fenstern (Dönerüberreste im Papier, Zigarettenstummel,...), die man erst mal aus dem Weg räumen muss, um halbwegs vernünftige Fotos zu machen.

So etwas gibt natürlich der Kunst dort einen nicht so schönen Beigeschmack.

Also, "Variation in acht" ist auch durchweg lohnenswert für Polizei und Ordnungsamt.