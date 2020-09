Am Sonntag, 13. September, stellen die Bürger die Weichen für die Politik in Oberhausen in den kommenden fünf Jahren. Wer wird Oberbürgermeister, wie setzen sich der künftige Rat der Stadt und die Bezirksvertretungen zusammen, dazu wird erstmals das Ruhrparlament gewählt. Menschen mit Migrationshintergrund wählen zudem den Integrationsrat.

Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.