Ab Montag, 12. Oktober, ist auf der Buslinie SB91 wieder der Einstieg an den Vordertüren und der Ticketerwerb möglich. Voraussetzung dafür ist der Einbau von Schutzscheiben am Fahrerplatz.

Seit mehreren Wochen werden in allen STOAG-Bussen Schutzscheiben eingebaut. Zeitgleich erhalten die Busse neue Bordrechner und Fahrerterminals, die für die Kommunikation und den Ticketverkauf sorgen. Dadurch ist zukünftig in den Fahrzeugen der STOAG bargeldlose Bezahlung möglich. Auch in den Fahrzeuge der Vestischen ist der Ticketerwerb möglich.

Über den Bordrechner und das Bedienterminal bekommen die Fahrer automatisch alle relevanten Informationen angezeigt. Auf der Grundlage von Fahrplan und Streckenverlauf sowie GPS-Satellitennavigation ermittelt der Bordrechner die Position und berechnet die Fahrplanlage. Dadurch werden Fahrpersonal, Fahrgäste und Leitstelle in Echtzeit über die aktuelle Situation informiert. Auch die Ansage der nächsten Haltestelle und die Innen- und Außenanzeigen löst der Bordrechner automatisch aus. Auf der Strecke beeinflusst er auch einen Teil der Ampelanlagen und macht somit den Weg frei für die Busse.

Sukzessive wird nach Ende der Herbstferien auf weiteren Linien der STOAG der Ticketerwerb im Fahrzeug wieder möglich sein. Die Fahrzeuge, bei denen ein Ticketverkauf stattfindet, sind an der Frontscheibe mit Aufklebern gekennzeichnet. „Um nicht vergeblich auf ein umgerüstetes Fahrzeug zu warten, raten wir zurzeit weiterhin dazu, das Ticket vor dem Fahrtantritt am Automaten, in einer der Vorverkaufsstellen, im STOAG-Kundencenter oder online zu erwerben", empfiehlt STOAG-Sprecherin Sabine Müller.