Was haben Stratmann Tischkultur, Rewe Weber, die Nord Apotheke und weitere Geschäfte in Schmachtendorf gemeinsam?

Sie alle haben ihre Schaufenster mit Weihnachtsmännern dekoriert, die man zählen muss.

Die Interessengemeinschaft Schmachtendorf veranstaltet vom 23. November bis zum 19. Dezember eine "Nikolaus-Rallye".

Die genaue Anzahl der gezählten Weihnachtsmänner wird auf einer Karte eingetragen und dann in einem beliebigen der teilnehmenden Geschäften abgegeben. Es winken attraktive Preise.

Also, auf nach Schmachtendorf, Schaufenster gucken und Weihnachtsmänner zählen.

Vielleicht findet man ja noch das ein oder andere Angebot bzw. Weihnachtsgeschenk.