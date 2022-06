Hunde gelten als treue Begleiter und beste Freunde des Menschen. Doch nur die Wenigsten können im Notfall dem eigenen oder fremden Hund Erste Hilfe leisten. Besonders für Hundehalter ist es enorm wichtig, einfache, aber lebensrettende Maßnahmen zur Erstversorgung des Tieres zu kennen.

Daher bietet das DRK Oberhausen ab sofort wieder Erste Hilfe Kurse am Hund an. Die Kursteilnehmer sind herzlich eingeladen, ihre eigenen Hunde mitzubringen, vorausgesetzt, diese sind sozialverträglich, geimpft und der Besitzer verfügt über eine Haftpflichtversicherung.

Inhaltlich werden notwendige Untersuchungen, der Ablauf von Hilfeleistungen in Notsituationen, Erste Hilfe bei Verletzungen, die Sicherung der Lebensfunktionen sowie weitere interessante Themen besprochen und am Hund als „Kurshelfer“ eingeübt.

Die Teilnehmergebühr beträgt pro Person 45 Euro.

Die aktuellen Kurstermine und Anmeldemöglichkeiten sind online unter www.drk-ob.de/erste-hilfe einsehbar. Für Hundeschulen, Gassi-Gemeinschaften oder sonstige Gruppen ab 8 Teilnehmern bietet das DRK zusätzliche, individuell abgestimmte Termine an.