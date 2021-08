Ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden, zu dessen Bearbeitung die Kreispolizei Mettmann aktuell einen noch unbekannten Beteiligten sucht, ereignete sich am Sonntag, 22. August, gegen 11 Uhr, an der Kreuzung Volkardeyer Straße (K3) / Zur Spiegelglasfabrik in Ratingen-West.

Zur Unfallzeit hatte ein 49-jähriger Fahrradfahrer aus Oberhausen, aus Richtung der Straße "Zur Spiegelglasfabrik" kommend, die Volkardeyer Straße in Richtung des Sackgassenbereiches der alten Volkardeyer Straße (mit den Hausnummern 1-32) überqueren wollen. Dabei benutzte er bei grüner Ampelschaltung die linksseitige Fußgängerfurt, als ein blauer PKW VW Golf, aus dem Sackgassenbereich kommend, nach rechts in die Kreisstraße einbog, um diese in Richtung Düsseldorf zu befahren.

Um Kollision zu verhindern

Um eine Kollision zu verhindern, bremste der 49-Jährige sein Fahrrad auf regennasser Fahrbahn stark ab. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad. Er stürzte auf die Straße und verletzte sich dabei leicht.

Der unbekannte Fahrer des Golfs, der den Vorfall nach Angaben des Gestürzten eventuell überhaupt nicht bemerkt hatte, setzte seine Fahrt fort. Er wird nun dringend gesucht und gebeten, sich bei der Polizei in Ratingen zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102/9981-6210, jederzeit entgegen.

Hinweise und Tipps der Polizei

"Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie, wenn möglich, eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.