Schon gesehen? - Seit kurzen rollt mit dem autonomen Bus ein Stückchen Zukunft über die Straßen Iserlohns.

Es ist ein neuartiges Erlebnis, wenn der Bus ohne Fahrer durch durch die Stadt fährt. Was nach Science Fiction klingt, soll mit dem Projekt „a-Bus Iserlohn – New Mobility Lab“ schon bald zum Alltag werden.

Auf einer 1,5 Kilometer langen Teststrecke, zwischen dem Bahnhof Iserlohn und dem Campus der Fachhochschule Südwestfalen, sieht man die automatisierten Elektrobusse zur Zeit hin und her pendeln. Sechs Personen können maximal gleichzeitig mitfahren.

Für den 18. September ist zwischen 10 bis 12 Uhr eine Informationsveranstaltung, inkl. Präsentation de Busse, an der Haltestelle am Stadtbahnhof Iserlohn geplant.

Die Landesregierung stellt zum Iserlohner Projekt ein Budget in Höhe von 2,7 Millionen Euro. Projektpartner sind neben der Fachhochschule Südwestfalen auch die MVG (Märkische Verkehrsgesellschaft), die Stadt Iserlohn und die Stadtwerke Iserlohn.

ÖPNV der Zukunft

Schon seit einigen Jahren erforschen Automobilhersteller technische Möglichkeiten für das autonome Fahren. Im Iserlohner Projekt liegt der Fokus auf der Personenbeförderung im öffentlichen Nahverkehr.

„Unser Part als Hochschule sind die wissenschaftliche Begleitung, der prototypische Aufbau geeigneter Kommunikationsstrukturen sowie die Evaluation des automatisierten Betriebs auf der Teststrecke“, erklärt Prof. Dr. Andreas Nevoigt, Prorektor für Forschung und Technologietransfer.

Hintergrund

Zwei selbstfahrende Busse werden vom Stadtbahnhof Iserlohn bis zum Campus der Fachhochschule eingesetzt, wovon ein Fahrzeug von der Fachhochschule Südwestfalen und ein Fahrzeug von der Märkischen Verkehrsgesellschaft beschafft wurde.

Die Kleinbusse stammen vom französischen Hersteller „Easy-Mile“, Typbeschreibung: EZ 10-G3. Hierbei handelt es sich um Fahrzeuge, die auf deutschen Straßen bereits zugelassen und erprobt worden sind. Beide Busse wurden im Mai 2021 (Fahrzeug der FH-SWF) bzw. Juli 2021 (Fahrzeug der MVG) geliefert und im Anschluss foliert.