Michael Klammt ist seit drei Wochen unterwegs und zwar mit einem Klapprad von Iserlohn nach Mallorca. Rund 800 Kilometer hat der 56-Jährige schon hinter sich und ist immer noch nicht müde.

"Ganz im Gegenteil, ich fühle mich fit wie ein Turnschuh", lacht er und radelt weiter in Richtung Süden. Immer der Nase nach. Ein verrückter Typ, aber absolut symphatisch. Auf so eine Idee muss man erst einmal kommen.

Michael Klammt ist kein Mensch, der sich leicht in eine Schublade stecken lässt. Schon immer hat er das gemacht, was ihm gerade am besten gefällt (wir berichteten). Und genau darum ist er jetzt zu seiner selbst erfundenen "Hope Tour" aufgebrochen. Michael will mit den Kilometern, die er quer durch Europa fährt, Spendengelder für den Verein Hope eintreiben. Dieser Verein kümmert sich um Mallorquiner, die auf der Urlaubsinsel durch die Corona-Pandemie in Not geraten sind. Jeder vierte Spanier (10 Millionen von 47 Millionen Einwohnern) lebt mittlerweile an der Armutsgrenze - so steht es auf der Homepages des Vereins.

Und Michael Klammt hat eine ganz besondere Beziehung zu Mallorca, denn er hat dort vor Jahren eine Bar betrieben und kann sich daher vorstellen, dass die Gastronomen und deren Mitarbeiter im Lockdown hart zu kämpfen hätten.

Die Tour auf seinem alten Drahtesel macht ihm großen Spaß. Gestartet ist er vor drei Wochen im strömenden Regen in Iserlohn. Doch kaum hatte er die Grenze nach Luxemburg überschritten, kam die Sonne hervor. "So ist das nun mal im Leben", meint er. "Es geht mal rauf und mal runter."

Wenn ein größere steigung kommt, die Michael mit seinem Rad nicht schafft, muss er auch schon mal schieben. "Das macht mir nichts aus. Ich habe es nicht eilig."

Die Fahrradtour geht von Iserlohn bis nach Barcelona, von dort aus setzt Michael Klammt mit der Fähre nach Mallorca über.

hochgeladen von Anja Jungvogel

Für den Iserlohner ist die Tour mit einer Pilgerreise zu vergleichen. Jeden Abend jkehrt er irgendwo ein, tagsüber ist er mit der Natur uns sich allein. Auf seinem Weg hat er in Hotels, in Jugendherbergen, einmal sogar in einem Schloss und in einer Zelttonne auf einem Campingplatz übernachtet. Manchmal sind die Radwege nicht so toll oder das Naviagtionsgerät führt ihn in die Irre. Michael Klammt zuckt dann die Schultern: "Was soll´s, dann muss ich eben umkehren."

Jede Nacht schläft er woanders: Mal in einer Zelttonne auf dem Campingplatz...

hochgeladen von Anja Jungvogel

Über solche Unwegsamkeiten regt sich der 56-Jährige nicht auf. Auch als er in einer ländlichen Region mal kein Wasser mehr hatte, geriet er nicht in Panik. "Irgendwann kam ich an einer Fabrik vorbei und dort hat eine mette Dame mir Leitungswasser in meine Trinkflasche geüllt".

Mit seinem Klapprad hat er bis jetzt auch noch keine Probleme gehabt. Es läuft und läuft. Genauso wie sein Körper, dem die lange Reise anscheinend nichts auszumachen scheint. "Ich hatte bis jetzt weder Muskelkater, noch schmerzt der Rücken. Mir geht es ausgesprochen gut."

In drei Wochen will er in Barcelona eintreffen. Von dort aus geht es mit der Fähre nach Mallorca.

Oder auch schon mal in einem Schloss.

hochgeladen von Anja Jungvogel

Wir berichten weiter hier an diser Stelle im Lokalkompass.

Spendenkonto

Wer die Aktion von Michael Klammt unterstützen will, kann gerne spenden:

Spendenkonto – HOPE Mallorca e.V.

Bank Cajamar Santanyí

IBAN: ES96 3058 4516 4327 2000 8258

BIC: CCRIES2AXXX

Stichwort: "Danke Mallorca"