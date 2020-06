Nach einem Überfall auf eine Tankstelle am Ruhrschnellweg in Holzwickede konnte die Polizei eine Woche später einen Tatverdächtigen festnehmen.

Der Kamener soll am 9. Juni gegen 0.30 Uhr mit einem Komplizen die Angestellte der Tankstelle mit einem Messer bedroht zu haben und mit Bargeld sowie Zigaretten als Beute geflohen zu sein.

Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung am gestrigen Dienstag stellte die Polizei eine nicht geringe Menge Drogen bei dem Beschuldigten sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der 33-Jährige nun einem Haftrichter am Amtsgericht Unna vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen schweren Raubs und des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.