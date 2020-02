+++ Erstmeldung +++ Die Feuerwehr Kamen befindet sich zur Zeit im Einsatz bei einem

Dachstuhlbrand in der Heinrich-Imig-Straße.

Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte der Dachstuhl in voller Ausdehnung.

Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle.

Nachbericht folgt hier an dieser Stelle.