In der Stadt Kamen gehört es seit langem zur gelebten Tradition, dass bei Alters- und Ehejubiläen die Ortsvorsteher oder bei ganz besonders außergewöhnlichen Anlässen auch die Bürgermeisterin oder ihre Stellvertreter einen persönlichen Gratulationsbesuch vornehmen.

Kamen. In Zeiten der Corona-Krise hat die Stadt Kamen seit dem 18. März von dieser guten Tradition vorübergehend Abschied genommen, um die zu Ehrenden, die ja zur Gruppe der Risikopersonen zählen, nicht unnötig einem zusätzlichen Ansteckungsrisiko auszusetzen. Damit diese Personen an ihrem Ehrentag aber nicht gänzlich ungewürdigt bleiben, werden seitdem die Blumengrüße per Boten an der Haustür oder bei anwesenden Verwandten abgegeben. Das persönliche Gespräch und der „Plausch“ mit den Stadtvertretern sollen, wenn von den Jubilaren gewünscht, zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Mit dieser Maßnahme will die Stadt Kamen gerade ältere Menschen schützen, bei denen ein möglicher Krankheitsverlauf schwerer sein könnte und die daher auch im normalen Alltag besonders gefährdet sind. Derzeit kann noch nicht gesagt werden, ab wann diese vorsorgliche Einschränkung der Bürgerbesuche wieder aufgehoben werden kann.