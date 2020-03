Kaum ist der neue Stadtspiegel erschienen und schon ist das erste Ausmalbild farbenprächtig zurück in der Redaktion eingetrudelt. Herzlichen Dank dafür, liebe Hatice, besser hätten wir es auch nicht machen können!

Gegen die Langeweile haben wir in der heutigen Ausgabe ein schönes Ausmalbild auf der Titelseite drucken lassen. Man muss ja nicht immer nur Trübsal blasen in dieser tristen Zeit. Vor allem Kinder sollten jetzt auch Spaß haben.

An dieser Stelle dürft Ihr Euch noch eine österliche Malvorlage herunterladen (siehe Bild 2). Nach Fertigstellung könnt Ihr das Werk dann in Euer Fenster hängen und damit Solidarität unter dem Motto #Bleibzuhause bekunden.

Macht noch ein Foto davon und schickt es uns unter: redaktion@stadtspiegel-kamen.de. Wir veröffentlichen die Bilder dann hier an dieser Stelle.