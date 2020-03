Da in diesen Tagen die meisten Menschen dazu neigen eher zu viel einzukaufen, ist es um so wichtiger, darauf zu achten, dass sie dann alle möglichst richtig gelagert werden.

Kamen. Denn bei nicht sachgerechter Lagerung verderben frisches Obst und Gemüse, Brot, Fleischwaren und Milchprodukte viel schneller als nötig. Und wer hätte gewußt, dass sich Bananen hängend länger halten oder dass Möhren, vor der Lagerung nicht gewaschen werden sollten? "Wir alle können durch gut geplanten Einkauf und richtige Lagerung, etwas gegen Lebensmittelverschwendung tun - und den Geldbeutel schonen," meint Umweltberaterin Jutta Eickelpasch von der Verbraucherzentrale.

Mehr Tipps zu diesem Thema hat die Verbraucherzentrale in einem kleinen Flyer "Das Lagerung-ABC" zusammen gefasst, was in diesen Tagen auch kostenlos zugeschickt wird.

"Die Beratungsstellen haben aus gegebenen Anlass in den nächsten Wochen geschlossen", so die Umweltberaterin der Verbraucherzentrale. "Man kann aber gerne telefonisch unter Tel. 02307/43801-05 oder 02307/43801-01 sowie per E-Mail (kamen.umwelt@verbraucherzentrale.nrw) Kontakt zu uns aufnehmen. Wir sind da!"