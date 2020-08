Die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen in Deutschland hat die Schwelle von 2000 überschritten. Der Kreis Unna will im Kampf gegen das Virus mit Blick auf steigende Fallzahlen daher gut aufgestellt sein und treibt den Ausbau der Testkapazitäten voran.

Tests finden derzeit in der Gesundheitsbehörde in Unna und im Kreishaus in Lünen statt. Dort sind die Möglichkeiten für eine Ausweitung von Tests begrenzt. Deshalb werden zwei Testzentren eingerichtet.

Ein Testzentrum soll in Unna in der alten Kreissporthalle an der Platanenallee eingerichtet werden.

Ein zweites Testzentrum soll am Kreishaus Lünen entstehen. Container sind bestellt, die notwendige Baugenehmigung bei der Stadt ist beantragt.

Die Planungen dazu laufen. Wann die Zentren den Betrieb aufnehmen können, ist derzeit noch unklar.

Wer wird getestet?

Es sollen dort nur Personen getestet werden, die von der Gesundheitsbehörde einbestellt wurden:

* Menschen im Rahmen der Kontaktpersonenermittlung

* In besonderen Fällen z.B. vor der Neu- oder Wiederaufnahme in eine Senioreneinrichtung

Frei zugängliche Teststellen seitens des Kreises sind nicht geplant. Außerdem gilt nach wie vor: Wer Symptome hat, muss sich an den Hausarzt wenden. Der entscheidet, ob ein Test sinnvoll ist oder nicht. Hausärzte testen

* Reiserückkehrer,

* Lehrer,

* Erzieher und

* Personen, die über Corona-Warn-App informiert wurden.