Nachdem am gestrigen Montag, 11. Januar, im evangelischen Kindergarten in Unna-Hemmerde ein Briefumschlag mit einer unbekannten Substanz aufgetaucht war (siehe Bericht), ist nun auch in Holzwickede weißes Pulver gefunden worden.

Wieder ein Kindergarten, wieder ein Großaufgebot an Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, die das Gelände weiträumig abgesperrt haben.

Gestern dauerte der Einsatz, zu dem auch die Analytische Task Force gerufen wurde, gut vier Stunden.

In Holzwickede erfolgte der Notruf am Nachmittag des 12. Januars von einer Erzieherin der Kindertagesstätte Hokuspokus an der Hauptstraße.

Auch hier ist ein Umschlag mit einer unbekannten, weißen Substanz eingetroffen und geöffnet worden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich wohl vier Erzieherinnen und vier Kinder in der Notbetreuung der KiTa.

Zwei Mitarbeiterinnen könnten mit dem Pulver in Berührung gekommen sein und müssen aus diesem Grund noch vor Ort bleiben, bis fest steht, ob es sich um eine gefährliche Substanz handelt. Dies müsse aber noch untersucht werden.

Näheres dazu zu einem späteren Zeitpunkt hier an dieser Stelle.