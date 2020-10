DerVogelpark Heiligenkirchen bietet eine wunderschöne Parkanlage und über 1.000 Vögel und Säugetiere in 300 Arten aus aller Welt in großen Volierern und Freigehegen. Vom größten Vogel, dem Helmkasuar, bis zum kleinsten Huhn der Welt - mit Küken in der Größe einer Hummel - ist alles vertreten. Zu sehen sind u.a. Pelikane, Störche, Kraniche, Pfauen und seltene Hornvögel, aber auch Affen, Präriehunde, Kängurus und der kleine Bruder des Elefanten.

Die größte Attraktion ist eine Streichelwiese für Papageien. Dort ist man per Du mit Amazone, Ara und Kakadu. Hautnahe Tiererlebnisse bietet die Sittich- und Kleinpapageienvoliere. Dort fressen die Vögel aus der Hand.

Die Schönheiten der afrikanischen Fauna kann man in dem begehbaren Afrikagehege hautnah sehen und erleben.