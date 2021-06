Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) feiert sein 100-jähriges Jubiläum und zwar am Dienstag, 8. Juni, von 16 bis 20 Uhr im DRK-Heim in Unna (Krautstraße 23); am Dienstag, 8. Juni, von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Mensa der Gesamtschule in Fröndenberg (Im Wiesengrund 7) und am Freitag, 11. Juni, von 15 bis 19.30 Uhr im Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg in Werne (Becklohhof 18).

Das DRK ist 100 Jahre alt geworden. Zum digitalen Festakt am Weltrotkreuztag waren alle eingeladen. Am 25. Januar 1921 wurde mit der Gründung des DRK-Dachverbandes das Deutsche Rote Kreuz geschaffen, wie wir es heute kennen; ein eingetragener Verein mit föderaler Struktur. Bis dahin standen die weitgehend voneinander unabhängigen Männer- und Frauenvereine nur in lockerer Verbindung zueinander.

Wurzeln des Roten Kreuzes

Die Wurzeln des Roten Kreuzes auf deutschem Boden reichen zurück bis ins Jahr 1863. Gemeinsam mit den DRK-Gliederungen setzt sich der Bundesverband heute dafür ein, das Deutsche Rote Kreuz stetig weiterzuentwickeln und den Bedürfnissen der aktuellen Zeit gerecht zu werden. „Auch der Blutspendedienst begeht dieses Jubiläum.“, freut sich Stephan Jorewitz vom Zentrum für Transfusionsmedizin in Hagen.

Weltblutspendertag

Dabei richtet Jorewitz seinen Blick auf einen weiteren Höhepunkt, den Weltblutspendertag am 14. Juni. Er ergänzt: „Wir laden alle herzlich ein zur Blutspende" und bittet darum, bereits im Vorfeld unter: https://www.blutspendedienst-west.de/blutspende einen Termin zu reservieren "und vergessen Sie Ihre medizinische Maske nicht.“ Weitere Informationen und Termine erhalten Interessierte auch kostenfrei unter Tel. 0800/1194911.

„Medizinische Maske“ definiert sich laut § 3 Absatz 1 der Coronaschutzverordnung NRW wie folgt: „Medizinische Masken […] sind sogenannte OP-Masken, Masken des Standards FFP2 oder diesen vergleichbare Masken (KN95/N95).“

Auf Begleitpersonen verzichten

Aus Infektionsschutzgründen bittet der Blutspendedienst darum, auf Begleitpersonen zu verzichten sowie einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen. Blutspender werden nicht auf Corona getestet - für die Übertragbarkeit des Corona-Virus durch Blut gibt es keine Hinweise. Aktuell gibt es anstelle der Bewirtung zum Abschluss der Blutspende einen kleinen Imbiss als „Lunch-ToGo“.

Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren; Neuspender bis zum 69. Geburtstag. Zur Blutspende muss immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Männer dürfen sechs Mal und Frauen vier Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen.

Mehr Infos

