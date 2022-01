Wegen der Meldung "Bewusstlose Person" rückten am Donnerstag (7.01.2021) um 17.40 Uhr das Notarzteinsatzfahrzeug aus Velbert-Mitte und der Nevigeser Rettungswagen zum Hixholzer Weg aus. Die Fahrzeugbesatzungen staunten nicht schlecht, als sie einen Kollegen der hauptamtlichen Wache der Feuerwehr Velbert vor Ort antrafen.

Was war passiert? Der Kollege unterstützt schon seit längerem ehrenamtlich eine Herzsportgruppe und ist bei den Trainingseinheiten mit medizinischer Ausrüstung dabei. Am Donnerstag hat seine Anwesenheit ein Leben gerettet. Als einer der Teilnehmer direkt am Anfang des Trainings plötzlich zusammenbrach, reagierte der ausgebildete Notfallsanitäter sofort. Er setzte unmittelbar den genau für diese Fälle bereitliegenden Defibrillator ein und führte sofort eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch.

Notfallkonzept hat funktioniert

Noch vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes hatte der Patient wieder einen Spontankreislauf und war wach und ansprechbar. Das Notfallkonzept der Einrichtung hat ebenfalls hervorragend funktioniert - mehrere Helfer erwarteten den Rettungsdienst mit Warnwesten bekleidet und wiesen die Kollegen ein. Der anschließende Transport ins Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verlief komplikationsfrei. Abschließend teilt die Feuerwehr Velbert mit: "Wir bedanken uns bei der Sporteinrichtung für die tolle Unterstützung und sind stolz auf solche Kollegen im #EINSATZFÜRVELBERT"!