Zwei Alleinunfälle haben sich am Montag in Velbert ereignet. In beiden Fällen erlitten die Unfallopfer schwere Verletzungen.

Gegen 10.30 Uhr war eine 71-jährige Frau mit ihrem Opel Corsa auf Nierenhofer Straße in Richtung Velbert unterwegs, als sie nach Zeugenangaben aus bislang noch ungeklärter Ursache ungebremst und ohne zu lenken geradeaus über einen Kreisverkehr auf Höhe der Straße "Zum Heinenberg" in die Hattinger Straße fuhr. Dabei hob das Auto ab und landete einige Meter weiter im Grünstreifen auf der Seite des Gegenverkehrs der Hattinger Straße. Die Fahrzeugführerin musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Straße war gesperrt

Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Polizei musste zudem den Kreisverkehr für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eineinhalb Stunden sperren. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine Summe von mehreren Tausend Euro.

Gravierende Folgen hatte auch ein Unfall, der sich gegen 15 Uhr auf dem Panoramaradweg ereignete. Dort war ein 71-jähriger Mann mit seinem Rad unterwegs. Auf Höhe der Bismarckstraße (Hausnummer 80) hat sein Hinterrad derart blockierte, dass er sich mit seinem Fahrrad überschlug und zu Fall kam.

Der Mann stürzte mit seinem Gesicht auf eine Holzbegrenzung und wurde schwer verletzt. Auch er wurde ins Krankenhaus gebracht.