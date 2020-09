Foto der Woche: Natur und Technik

Natur und Technik werden seit der industriellen Revolution als Gegensätze gesehen. Die Technisierung der Arbeitswelt machte vielen Menschen Angst und verstärkte soziale Unterschiede. Die Technik wurde in der Literatur teils verteufelt, wie eine unsichtbare Macht, die sich die Natur zu Eigen macht.

Heute ist der Standpunkt ein anderer: Die Angst vor der Innovationskraft ist weitgehend geschwunden, aber die Verfechter von Natur und Umwelt erhalten Auftrieb. So wurden die Grünen in den 80er Jahren als eine aus "Ökospinnern" bestehende Partei abgetan. Knapp 40 Jahre später demonstrieren weltweit regelmäßig Jugendliche in den Fridays-for-Future-Bewegungen für eine ernstere Klimapolitik.

Dass Natur und Technik aber auch koexistieren können, wird vielerorts ebenfalls deutlich. Markantes Beispiel sind Windräder, aber es gibt unzählige weitere. Zeigt uns doch mal, was euch zu "Natur und Technik" einfällt - wir freuen uns drauf! Vielen Dank an Thomas Ruszkowski, der die Anregung zu diesem Thema gab!

Die Spielregeln

Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen

► bis zum darauffolgenden Samstag (26. September) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist.

