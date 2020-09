Velbert. Das Stadtradeln, an dem die Stadt Velbert auch in diesem Jahr teilnimmt, ist in die dritte und letzte Woche gestartet. Aktuell sind 486 Radelnde registriert, und tatsächlich ‚aktiv‘ nehmen 398 am Stadtradeln teil.

Innerhalb der ersten zwei Wochen wurden fast 74.000 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt. Damit wurden bereits mehr als 11.000 kg CO2-Emissionen vermieden. Ziel ist es, mindestens 100.000 km zu erreichen. Das Gesamtergebnis des vergangenen Jahres wurde auf alle Fälle bereits jetzt schon übertroffen.

Das Wetter ist in diesen Tagen ideal zum Radeln und sollte daher unbedingt genutzt werden. Um noch mehr Kilometer zu sammeln, sind Anmeldung und Teilnahme weiterhin bis zum Schlusstag, 26. September, möglich. Wichtig ist, dass die innerhalb des Aktionszeitraumes gefahrenen Kilometer bis einschließlich 3. Oktober eingetragen werden.

Neben allen Teilnehmern, die mindestens 50 Kilometer im Aktionszeitraum mit dem Rad zurücklegen, haben insbesondere auch Schulklassen die Chance, attraktive Preise zu gewinnen. Weitere Informationen zu den Preisen, zu den Ansprechpartnern und die Möglichkeit zur Anmeldung zum Stadtradeln 2020 in Velbert gibt es auf der Website www.stadtradeln.de/velbert/.