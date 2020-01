Die Ratsmitglieder der CDU Velbert wählten diese Woche Karsten Schneider mit 95 Prozent der Stimmen zum neuen Vorsitzenden. Damit tritt er die Nachfolge von Manfred Bolz an, der im Dezember letzten Jahres nach 25 Jahren an der Spitze der Christdemokraten seinen Rückzug angekündigt hatte.

Karsten Schneider gehört seit dem Jahr 2002 dem Rat der Stadt Velbert an. Als langjähriger finanzpolitischer Sprecher zeichnete der 47-Jährige fraktionsintern auch in der Vergangenheit schon für die Bereiche Haushalt und Velberter Beteiligungsgesellschaft (BVG) verantwortlich. Als eine der wichtigsten Herausforderungen für die Zukunft sieht er die Gestaltung des Velberter Strukturwandels - von der Arbeitsstadt hin zur Dienstleistungsstadt - an. Bei seinen Kollegen gilt er als sehr sach- und lösungsorientiert im Umgang mit komplexen Themen.

Manfred Bolz brachte auf den Punkt: „Er ist nicht immer bequem, dennoch habe ich die zum Teil kontroversen Diskussionen sehr genossen, da sie stets konstruktiv waren“. Schneider selbst bezeichnet sich als überzeugter Christdemokrat, als Parteisoldat sehe er sich aber nicht. „Für mich steht das Wohl meiner Heimatstadt im Vordergrund“, so der frisch gewählte Fraktionschef.