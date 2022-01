Wieder neue Corona-Regeln in Nordrhein-Westfalen: Ab Donnerstag, 13. Januar, müssen dreifach Geimpfte im Fitnessstudio oder beim Sport keinen Test mehr vorweisen.

Das teilte NRWs Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) soeben mit. Grundsätzlich gilt in Nordrhein-Westfalen im gesamten Freizeitbereich weiter 2G. "Überall dort, wo man keine Maske tragen kann, gilt dann 2G+", sagte der Minister. Neben Schwimmbädern, Fitnessstudios und Sporthallen kommt die Gastronomie hinzu.

Vereinfachungen dürfen Menschen erwarten, die bereits dreimal geimpft sind: Für sie entfällt die zusätzliche Testpflicht überall dort, wo 2G+ gilt. Das heißt: Geboosterte benötigen ab 13. Januar keinen zusätzlichen Test mehr, wenn sie schwimmen gehen wollen, im Fitnessstudio trainieren oder in einem Restaurant essen. Dasselbe gilt für Menschen in NRW, die zweimal geimpft und dann an Corona erkrankt waren.