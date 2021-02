Starker Schneefall mit Schneeverwehungen sowie Glatteis: Ab Samstagabend drohen Unwetter in Nordrhein-Westfalen.

Laut Deutschem Wetterdienst startet der Samstag mit Regen, der in den Abendstunden vor allem im Norden und Osten NRWs in Schneefall übergehen soll. Auch gefrierender Regen mit einhergehender Glatteisgefahr sei möglich, insbesondere in den Regionen Niederrhein, Ruhrgebiet, Münsterland, Ostwestfalen, prognostiziert wetter.de. Hinzu kommt ein frischer, in Böen starker Wind.

Starke Schneefälle und Eisregen in der Nacht zu Sonntag

In der Nacht zu Sonntag sollen die Schneefälle zunehmen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor "unwetterartigen Schneefällen" vom Münsterland bis nach Ostwestfalen. Dort drohen bei starkem Ostwind mit stürmischen Böen Schneeverwehungen. Der Kreis Recklinghausen etwa rechnet mit Neuschneemengen zwischen 20 und 30, vielleicht sogar 40 Zentimetern.

Knapp südlich, also unter anderem im Ruhrgebiet, könne es Schnee oder Glatteis geben. Beides könne bis Sonntagmittag vorherrschen. Ob auch das Rheinland betroffen sein wird, steht noch nicht fest.

Kälte breitet sich nach Süden aus

Am Sonntag soll es im Norden zunächst kräftig weiter schneien. Es besteht weiter die Gefahr von Schneeverwehungen. Die Temperaturen fallen auch im Süden des Landes, in der Nacht zu Montag soll es auch in Köln Minusgrade geben. Schnee und überfrierende Nässe sorgen weiter für glatte Straßen.