Über chronische Darmkrankheiten referiert am Dienstag, 17. November, Dr. Alexis Müller-Marbach, Chefarzt der Gastroenterologie, Hepatologie und Palliativmedizin am Helios Klinikum Niederberg. Der Vortrag findet digital statt und zwar ab 18 Uhr im Online-Medizinforum via Skype Business.

Im Medizinforum Digital geht es um die Frage: "Der chronisch kranke Darm – wie erkennt und behandelt man Divertikel, Colitis ulcerosa und Morbus Crohn?"

Divertikel sind sogenannte Ausstülpungen in der Darmwand. Meist treten sie im unteren Bereich des Dickdarms auf. Besonders bei älteren Menschen sind Divertikel sehr häufig.

Entzündete Ausstülpungen

An sich sind diese Ausstülpungen nicht krankhaft und verursachen keine Symptome, aber wenn sie sich entzünden, dann können Beschwerden wie Bauchschmerzen, Verstopfungen, Blähungen und Fieber auftreten.

In den meisten Fällen verursachen entzündete Divertikel zwar unangenehme Beschwerden, führen jedoch nicht zu schweren Komplikationen oder bleibenden Schäden in der Darmwand. Sie können ohne Operation behandelt werden, beispielsweise durch Fasten, flüssige Kost oder auch mit regelmäßiger körperlicher Bewegung.

Wenn ein Patient jedoch starke Schmerzen oder Fieber hat, sollte er im Krankenhaus behandelt werden, wo Infusionen und Antibiotika verabreicht werden.

Digitaler Vortrag

Unter folgendem Link https://meet.helios-gesundheit.de/hermann.plagge/4SMST0GR gelangen Interessierte zur Skype-Veranstaltung.

Außerdem ist der Link auf Homepage des Helios Klinikums Niederberg unter der Rubrik „Veranstaltungen“ zu finden.