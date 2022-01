Der Kreis Mettmann bietet - ergänzend zu den Impfungen der niedergelassenen Ärzte - mobile Impfaktionen an. Es sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen möglich. Geimpft werden Personen ab 12 Jahren.

Auffrischungsimpfungen können frühestens drei Monate nach der Zweitimpfung durchgeführt werden.

Mittwoch, 12. Januar: Stadtteilbüro Ernst-Reuter-Platz 20, Monheim von 8.30 bis 14 Uhr

Donnerstag, 13. Januar: Bayer (Alfred-Nobel-Straße), Monheim von 9 bis 14 Uhr

Impf-Unterlagen zum herunterladen

Um Wartezeiten zu verkürzen, bittet der Kreis Mettmann, bereits vorab das Aufklärungsmerkblatt sowie den Anamnese- und Einwilligungsbogen des Robert Koch-Instituts ausgedruckt und ausgefüllt mitzubringen. Weitere Informationen unter www.kreis-mettmann-corona.de/

Impf-Angebote im Kreis Mettmann

Weitere Impfangebote hier: https://www.kreis-mettmann-corona.de/Schnelle-Hilfe-FAQ/Impfung/

Dezentrale Impfstellen

Ergänzend zu den mobilen Impfangeboten bietet der Kreis Mettmann Impfungen in den dezentralen Impfstellen in Erkrath, Haan, Hilden, Langenfeld, Ratingen und Velbert an.