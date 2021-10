Am 16. Oktober, gegen 18.15 Uhr, kam es in einer Straßenbahn in Bochum zu einer sexuellen Belästigung.

Ein noch unbekannter Mann versuchte in der Bahn der Linie 302 in Fahrtrichtung Gelsenkirchen eine jugendliche Mädchengruppe unsittlich anzufassen. Die Mädchen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren schrien jedoch und informierten den Bahnfahrer.

Daraufhin entfernte sich die Täter an der Haltestelle Elbinger Straße in unbekannte Richtung.

Beschrieben wurde er zwischen 30 und 40 Jahre alt und 170 bis 175 cm groß. Er hat eine normale Statur, kurze schwarze Haare und einen Stoppelbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jeans, einem dunkelblauen Pullover und einer schwarzen Jacke. Er sprach akzentfrei Deutsch und hatte eine Bierdose in der Hand.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.